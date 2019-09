PvdA en CDA: boete huisjesmelkers bij hoge huur

Gemeenten moeten huisjesmelkers een “stevige” boete kunnen opleggen als die een te hoge huur vragen. De huidige straf, het terugbetalen van de te veel betaalde huur, zet geen zoden aan de dijk, vinden oppositiepartij PvdA en regeringspartij CDA. Ze roepen de regering op stappen te ondernemen.

Volgens de twee partijen overtreden kwaadwillende verhuurders op grote schaal bewust de wetgeving die bedoeld is om huurders te beschermen tegen woekerhuren. Zelfs al durven huurders in actie te komen te komen tegen hun huisbaas, is het lastig verbeteringen af te dwingen, aldus de sociaaldemocraten en de christendemocraten.

Zonder straf blijven huisjesmelkers misbruik maken van de afhankelijke positie van huurders. De Woonbond pleitte eerder al voor boetes bij te hoge huren. “Iedereen verdient een fatsoenlijk dak boven zijn hoofd voor een eerlijke huurprijs. Daarom moeten huisjesmelkers harder worden aangepakt”, aldus CDA’er Pieter Heerma.