Rotterdam checkt vuurwapengevaarlijke mensen

Inwoners van Rotterdam die bekendstaan als vuurwapengevaarlijk, mogen vanaf donderdag te allen tijde gefouilleerd worden door de politie. Het gaat om personen die door de officier van justitie zijn aangemerkt als zogeheten ‘veiligheidsrisicosubject’, zo heeft het Openbaar Ministerie in Rotterdam bekendgemaakt. De regeling is uniek in Nederland, aldus een woordvoerder van het OM.

Daarnaast gaat het OM in Rotterdam maximaal 750 euro geven aan tipgevers die bij de politie (vertrouwelijk) meldingen doorgeven over vuurwapens. Deze tipregeling bestaat al landelijk en er wordt ook voor betaald, maar de hoogte van die bedragen zijn geheim, aldus het OM.

Om deze regeling meer bekendheid te geven, beginnen de politie, het OM en de gemeente Rotterdam vanaf 1 oktober een campagne. Bedoeling is om het vuurwapengeweld in de stad in te dammen. Dit jaar zijn er al 72 schietincidenten in de regio Rotterdam geweest.