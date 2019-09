Rutte: het woord regeert, niet het geweld

Het woord regeert, niet het geweld. “Wij zijn het gezag, dat is onveranderd.” Premier Mark Rutte zei dat donderdag in het Kamerdebat over de overheidsbegroting voor volgend jaar. Dat rechters, advocaten en officieren van justitie veilig hun werk moeten kunnen doen is “niet onderhandelbaar”, onderstreepte hij. De premier wil zich “met volle kracht inzetten voor de rechtstaat”.

Rutte benutte de gelegenheid om nog eens duidelijk te maken dat hij geschokt is door moord op de advocaat van kroongetuige Nabil B. Hij uitte zijn medeleven met de nabestaanden. Op een interruptie van PVV-leider Geert Wilders sprak Rutte tegen dat er een “Marokkanenprobleem” is in Nederland. “Er is wel een Mocro-maffiaprobleem.”

Wilders had gevraagd of het kabinet nog wel echt “de baas” is in dit land. Hij suggereerde dat de macht is overgenomen door de georganiseerde misdaad, waarin Marokkaanse bendes een belangrijke rol spelen. Rutte ontkende dit, maar hij heeft wel het gevoel dat er opnieuw een grens is overschreden. “Wij zijn het gezag, maar de tegenstander maakt het ons niet makkelijk. We zijn er dag in dag uit mee bezig.”

Niet alleen de PVV, maar ook veel andere fracties uitten hun zorgen over de toenemende georganiseerde criminaliteit. Rutte ging niet in op verzoeken om extra geld beschikbaar te stellen voor politie en justitie. “Je lost dit probleem niet op met een extra pot geld.” Wel zegde de premier CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma toe dat het kabinet zo nodig “onorthodoxe” maatregelen zal overwegen als dat nodig mocht blijken.