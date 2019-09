Rutte reageert op wensen Kamer

Premier Mark Rutte reageert op de tweede dag van het debat over de begroting van het kabinet op de wensen van de Tweede Kamer. Daar zal hij concessies moeten doen, want de regering is afhankelijk van steun van de oppositie in de Eerste Kamer, omdat ze daar geen meerderheid heeft.

Op de eerste dag van de Algemene Politieke Beschouwingen ging het bij de oppositie veel over extra geld voor de publieke sector. Vooral de vraag om extra geld voor het onderwijs kwam vaak langs. Geld om het lerarentekort aan te pakken en de salarissen van leraren in het basisonderwijs op te krikken.

De coalitiepartijen lieten merken hier niet ongevoelig voor te zijn. De VVD is “bereid te kijken” naar de mogelijkheid om extra geld uit te trekken om het lerarentekort te bestrijden, zei Klaas Dijkhoff. Volgens CDA-leider Pieter Heerma is het feit dat het salaris van leraren in het speciaal onderwijs achterblijft “al helemaal moeilijk uitlegbaar”.

Opvallend was dat verscheidene politici kritisch keken naar hun eigen functioneren in de Kamer. Het gaat daar te veel over details en te weinig over hoofdlijnen. GroenLinks-voorman Jesse Klaver liet weten dat zijn partij twee derde van de aangevraagde debatten van de overvolle Kameragenda zal laten schrappen.

Ook opmerkelijk waren de vele aanvallen op het neoliberalisme en de marktwerking. De menselijke maat moet terug, betoogde Gert-Jan Segers (ChristenUnie).