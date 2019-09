Steeds meer toeristen in Nederland, óók tijdens de herfstvakantie

Het aantal toeristen in Nederland is de afgelopen tien jaar fors gestegen. Nederland is een toeristische attractie geworden, ook tijdens de herfstvakantie. Het aantal binnenlandse en buitenlandse toeristen is de afgelopen tien jaar met 50 procent gegroeid en zal vermoedelijk explosief blijven stijgen; van 42 miljoen in 2017 naar ruim 59 miljoen in 2030.

De meeste toeristen zijn dagjesmensen uit eigen land. Zestig procent van alle mensen die overnachten komen uit Nederland. We hebben het beeld dat Nederland wordt overspoeld door met name intercontinentale toeristen, maar het zijn vooral Amerikanen en Chinezen die enkele hotspots, zoals de Keukenhof en het Anne Frank Huis, bezoeken.

Duitsers, Belgen en Engelsen

De meeste buitenlandse bezoekers komen uit Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk. Duitsers reizen veelal naar Amsterdam en naar de kust; Belgen bezoeken graag Limburg, Brabant en eveneens de kust en de Engelsen gaan vrijwel altijd naar Amsterdam. Zo ook in de herfstvakantie zullen er weer veel vakantiegangers in ons land zijn.

In de herfstvakantie trekken naar verwachting 1,5 miljoen Nederlanders eropuit. Het grootste deel blijft in Nederland, maar zo’n 700.000 mensen gaan voor een korte vakantie naar het buitenland. Wanden en fietsen in eigen land zijn populair, maar ook vakantieparken, pretparken en musea.

Hotelaanbiedingen en weekendjes weg

De eerste week van de herfstvakantie, wanneer zuid vakantie heeft, is het drukst. Natuurlijk omdat het grootste deel van het land dan vakantie heeft, maar ook doordat mensen uit Duitsland op vakantie naar Nederland komen. Nederlanders gaan graag in de herfstvakantie naar buurlanden België en Duitsland, maar ook Spanje is populair. Via online hotelaanbiedingen worden weekendjes weg, hotelarrangementen en vakantieparken geboekt.

Net als elk jaar zijn er ook deze herfstvakantie weer volop activiteiten en evenementen voor jong en oud. Ook dit jaar zijn er weer een aantal favorieten, zoals Legoworld in de Jaarbeurs in Utrecht. Van donderdag 17 oktober tot en met woensdag 23 oktober kun je in de Jaarbeurs Utrecht op 35.000 vierkante meter spelen met miljoenen LEGO steentjes. In Zwolle vindt Doe’s Gek plaats, het grootste interactieve kinderevenement in de herfstvakantie in Noord Nederland. Met ruim 12.000 m² aan spektakel en speelplezier is hier van 24 tot en met 27 oktober van alles te beleven.

Prijzen lager in de herfstvakantie

Een voordeel van de herfstvakantie is dat minder Nederlanders in de herfstvakantie naar het buitenland gaan dan in de meivakantie en daardoor liggen de prijzen lager. Aan de andere kant zijn juist de zonbestemmingen wel weer extra populair. Veel mensen blijven liever wat dichter in de buurt van huis. De Duitsers kennen een nog grotere vakantiespreiding dan wij in Nederland en afhankelijk van de deelstaat waar iemand woont hebben ze een of twee weken herfstvakantie. Voor een goedkope herfstvakantie in Duitsland kies je dus een regio die in een andere periode vakantie heeft