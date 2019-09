Turkse advocaten betuigen steun na liquidatie

Sinds de mislukte coup zijn in het land al bijna zeshonderd advocaten gearresteerd. Meer dan de helft van hen is veroordeeld tot een gevangenisstraf.

Een groep Turkse advocaten heeft via Twitter haar afschuw uitgesproken over de moord op de Nederlandse strafpleiter Derk Wiersum. De groep die zichzelf ‘The Arrested Lawyers’ noemt, bestaat uit juristen die sinds de couppoging in 2016 in Turkije worden vervolgd door de overheid.

