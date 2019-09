Weggestuurde Uber-chauffeur kan in beroep

Mensen die niet meer als chauffeur voor Uber mogen rijden, kunnen daartegen in beroep gaan. Het bedrijf lanceert namelijk een geschillencommissie in Nederland. Een geblokkeerde chauffeur kan daar bezwaar maken. Drie of meer collega’s beoordelen dan of hij of zij een tweede kans zou moeten krijgen. Zoiets bestaat al in Groot-Brittannië en Frankrijk.

Nu is het zo dat een schorsing onherroepelijk is. Wie eruit ligt, ligt eruit. Chauffeurs willen de kans krijgen om zichzelf te verdedigen, zegt Uber na gesprekken met de bestuurders.

Niet in alle gevallen kan een chauffeur in beroep. Wie is geblokkeerd vanwege bijvoorbeeld het gebruik van verdovende middelen, seksueel wangedrag, gevaarlijk rijgedrag of het gebruik van ongepaste taal, kan een tweede kans vergeten.

De geschillencommissie bestaat uit minstens drie Uber-chauffeurs met goede beoordelingen. Hun oordeel is belangrijk, maar niet bindend, zegt Uber. Het bedrijf kan anders beslissen, maar volgens Uber is dat in Groot-Brittannië en Frankrijk nog niet gebeurd.