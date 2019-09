Zangeres, actrice en presentator Marlijn Weerdenburg gaat met band de theaters in

We kennen haar voornamelijk van televisie en theaterproducties, maar nog even, en Marlijn Weerdenburg is te bewonderen als zangeres met band. Het is de eerste keer dat ze als front vrouw met een eigen voorstelling ‘Marlijn zingt’ de theaters in gaat. Marlijn: “Het is nu tijd om alleen te gaan”.

Ze schitterde in verschillende theaterproducties, zoals Soldaat van Oranje en landelijke bekendheid kreeg ze als actrice in de televisieserie Danni Lowinski. Momenteel is ze te zien in het nieuwe programma van MAX ‘Aan ’t Zand’. Maar ook als zangeres hebben we Marlijn al kunnen horen, zoals onlangs op radio 2 tijdens de actieweek van KWF. Ze zong live het nummer ‘Moed’, geschreven door Bertolf, wat veel mensen heeft geraakt.

“Ik heb twee jaar geleden mijn eerste kind gekregen. Ik was voor mijn bevalling heel druk en toen had ik een aantal maanden thuis met mijn zoon. Een ideaal moment om even uit te zoemen op mijn leven; waar sta ik nu? Het was voor mij een tijd van reflectie. Al mijn hele leven roep ik dat ik zangeres wil zijn en een one woman show wil. Telkens zeg ik vervolgens: ja, dat komt wel. Dit keer dacht ik: ik moet het goede voorbeeld geven aan mijn zoon en mijn droom uitvoeren.”

Ze is met Paul de Munnik, de regisseur van haar voorstelling, gaan brainstormen. “Ik heb mijn lievelingsmuzikanten aangeschreven met de vraag of ze voor mij muziek wilden schrijven en heb een hele toffe band samengesteld. Ik ga niet alleen vanaf 28 september met tournee, maar er komt in het najaar ook een album uit. Ik heb echt de tijd genomen, twee jaar, en in het voorjaar 15 try-outs gedaan. Die waren meteen uitverkocht en mensen vonden het te gek. Ik wil het repertoire echt in mijn vingers hebben.”

“Ik zong eerder dan ik praatte”

Muziek was Marlijn haar eerste grote liefde. “Ik zong eerder dan ik praatte en als kind zong ik mezelf in slaap. Muziek is iets wat me gelukkig maakt, waarin ik mijn hart kan luchten. Ik heb altijd veel gezongen, heb het conservatorium gedaan, stage gelopen bij Herman van Veen. Hij zei: “je moet alleen op het podium, jij kan een zaal in je eentje aan”. Maar ik deed het nooit, wel musical, maar niet echt in mijn eentje. Ik bleef het uitstellen, mede door onzekerheid.”

De ziekte van haar vader drie jaar geleden en de geboorte van haar zoon een jaar later zijn beide een kentering geweest in haar leven. “Het leek alsof alles op scherp werd gezet. Wat doe ik nou met mijn leven? Die twee kantelpunten zijn de basis voor mijn voorstelling ‘Marlijn zingt’. Leven als bijna dood, het feit dat ik dit nu aanga, waarom het zo lang heeft geduurd; het is een persoonlijke voorstelling.”

De ziekte van haar vader heeft haar veel gebracht. “We kijken vaak naar het negatieve, maar zo’n gebeurtenis schud je ook wakker, waardoor je met andere ogen naar de wereld kijkt. Ik ben best bang aangelegd, maar waar ben ik eigenlijk bang voor? Dat is die kernangst om iets niet goed te doen. We willen zo graag onze omgeving gelukkig maken. De voorstelling maakt veel los bij mensen. Ik heb na de try-outs anderhalf uur zitten na kletsen met mensen. Zij herkennen waar ik over zing. Ik vind het bijzonder dat het iets blootlegt en prikkelt bij mensen en dat ze erover willen praten.”

Begeleid door een driekoppige band vertolkt Marlijn Nederlandstalige liedjes die speciaal voor haar geschreven zijn door muzikanten die ze bewondert, zoals Herman van Veen, Paul de Munnik, Bertolf, Daniel Lohues, Izaline Calister en Renske Taminiau. Vanaf 28 september toeren Marlijn en haar band, Patrick van Herrikhuyzen (Van Dik Hout), Bernard Gepken (Daniel Lohues, Maaike Oubouter) en Judith Renkema (Judy Blank) door het land. De tour brengt ze onder andere naar De Kleine Komedie in Amsterdam en naar de Verkadefabriek in Den Bosch, waar de première zal plaatsvinden.