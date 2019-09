28 deelnemers trouwstoet Amsterdam bekeurd

De Amsterdamse politie heeft de bestuurders van 28 auto’s in een trouwstoet bekeurd. Dat gebeurde op de kruising van de Insulindeweg en de Sumatrastraat in Oost. De bestuurders kregen bekeuringen voor hinderlijk rijgedrag, blokkeren van de kruising en parkeren op de stoep.

Er werd ook vuurwerk afgestoken, maar omdat niet duidelijk was wie dat had gedaan werd daar niemand voor bekeurd, zegt een politiewoordvoerster na berichtgeving van AT5.

De politie moet geregeld optreden bij trouwstoeten door het hele land. Bruiloftsgasten rijden asociaal, ze toeteren onnodig, houden het verkeer op of rijden gevaarlijk. Dieptepunt was onlangs zo’n stoet in Rotterdam, toen een politieman door een bruiloftsgast bewusteloos werd geslagen.