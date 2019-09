‘Aanvraag wapenvergunning mogelijk anders’

De politie gaat kijken hoe ze in de toekomst zal omgaan met de aanvragen van mensen voor wapenvergunningen. Dat laat de politieleiding vrijdag weten na de uitspraak van de Hoge Raad over de schietpartij in winkelcentrum Ridderhof in Alphen aan den Rijn in 2011. De raad bepaalde dat de politie aansprakelijk is voor de schade van slachtoffers.

De politie had het proces van de verloven voor het houden van wapens al aangescherpt na de schietpartij. Gebleken was dat de schutter Tristan van der V. in 2008 wapens mocht houden terwijl hij toen al psychische problemen had.

“Deze uitspraak betekent iets voor onze professionaliteit en ons vakmanschap. Wij moeten ons nu bezinnen op onze verantwoordelijkheid en hoe wij deze professioneel kunnen blijven uitvoeren”, stelt korpschef Erik Akerboom.