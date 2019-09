Meerdere bedrijfspanden Tilburg in brand

In Tilburg woedt een grote brand op een industrieterrein. Inmiddels is het vuur overgeslagen naar een vierde pand. De brand is moeilijk onder controle te krijgen, meldt een woordvoerder van de brandweer. Er zijn zover bekend geen slachtoffers. “Het voordeel als een brand middenin de nacht uitbreekt, is wel dat er geen mensen binnen zijn.”

De brand brak uit in een bakkerij aan de Zevenheuvelenweg. Ook een oliebedrijf, dat ernaast ligt, staat in brand. Er komt veel rook vrij, onder meer door plastic spullen die in de brandende panden staan. In een NL-Alert worden mensen in de omgeving gewaarschuwd ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten. De brandweer heeft metingen verricht. Daarbij zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten in de lucht. “Maar rook is altijd slecht, dus blijf uit de rook, is het advies.”

De brandweer heeft zo’n tachtig mensen ingezet om het vuur te bestrijden. Om de hulpverleners de benodigde ruimte te bieden, zijn wegen afgesloten. De brandweer roept mensen ook op niet over de slangen te rijden.