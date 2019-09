Circa 1500 mensen bij klimaatmars Maastricht

Zo’n 1500 mensen lopen vrijdagmiddag in Maastricht mee met een klimaatmars door het centrum van de Limburgse hoofdstad. De mars is georganiseerd door Students for Climate en wordt gesteund door onder meer de FNV en Milieudefensie. “Vandaag maken we geschiedenis”, riep een van de organisatoren op het Vrijthof de demonstranten toe.

Tijdens de ‘Global Strike for Future’ worden in steden in de hele wereld demonstraties gehouden voor klimaatrechtvaardigheid. De mars in Maastricht begon rond 14.00 uur op het Vrijthof, waar de stoet rond 16.00 uur weer terugkeert. Volgende week vrijdag volgt in Den Haag nog een landelijke actiedag.

Aan het protest in Maastricht doen veel (spijbelende) scholieren en studenten mee. De mars vindt plaats vlak voor de VN-klimaattop in New York komende maandag. “We gaan we onze leiders laten zien dat miljoenen mensen nu al samenkomen om deze crisis op te lossen en dat het tijd is dat ze hetzelfde doen”, zei Arthur Bribosia, mede-oprichter van Students for Climate Maastricht.

“De opwarming van de aarde is een wereldwijde zaak en we moeten regeringen laten zien dat iedereen zich zorgen maakt, niet alleen studenten, maar ook kinderen, ouders, grootouders en werknemers”, zei Marion Meyers, mede-oprichtster van Students For Climate Maastricht.

In het klimaatakkoord van Parijs is eind 2015 afgesproken dat landen zich zullen inspannen om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden. Daarvoor zal de wereldwijde uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen drastisch moeten verminderen.

Miljoenen mensen voeren wereldwijd actie voor een ambitieuzer klimaatbeleid. De eerste wereldwijde klimaatstaking volgt op acties van scholieren. Die zijn een reactie op het besluit van de Zweedse milieuactiviste Greta Thunberg (16) om niet meer naar school te gaan maar actie te eisen tegen klimaatverandering.

Vrijdagmiddag zijn vijf scholieren (14 tot 18 jaar) te voet vanuit Wageningen vertrokken naar Den Haag. Tijdens de 120 kilometer lange tocht praten ze met scholieren, boeren en ondernemers. Komende vrijdag eindigt de voettocht bij de landelijke actiedag voor het klimaat.