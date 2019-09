Diagnose dementie lang niet altijd gedeeld

Mensen met dementie komen er lang niet altijd niet voor uit dat ze lijden aan de kwaal. Dat blijkt uit een schriftelijke enquête onder 70.000 mensen in 155 landen waaronder Nederland. Deze werd gehouden onder leiding van de internationale koepelorganisatie Alzheimer’s Disease International (ADI). Niet alleen patiënten, maar ook hulpverleners en een breder publiek namen deel.

Ook in Nederland is terughoudendheid vaak het geval, zo blijkt uit de uitkomsten. Daar zegt 29 procent van alle ondervraagden de diagnose dementie verborgen te (zullen) houden. Dat is meer dan het gemiddelde in andere landen (20 procent).

Het taboe op dementie belemmert mensen met de ziekte soms om hun levenskwaliteit te verbeteren, waarschuwt Alzheimer Nederland, dat deelnam aan het onderzoek en de resultaten bekendmaakte. “Het verhindert hen om hulp, advies en ondersteuning te vragen en medische hulp te zoeken.”

De angst voor het krijgen van dementie is wereldwijd erg groot: 95 procent van de ondervraagden houdt er ook rekening mee dat ze de ziekte kunnen ontwikkelen.

Zaterdag is het Wereld Alzheimer Dag.