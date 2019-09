Door een frontale botsing bij het Gelderse Harreveld tussen een vrachtwagen en een personenauto is vrijdag een persoon om het leven gekomen. Dat meldt een politiewoordvoerder.

Het ongeval vond plaats op de N18. De toedracht is nog onbekend. Ook kan de politie nog niets zeggen over de identiteit van het slachtoffer en of de dode in de vrachtwagen of de auto zat.