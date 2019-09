Enorme knal en schade door plofkraak Utrecht

Door een plofkraak in Utrecht is vrijdagochtend vroeg een “chaos” ontstaan. Er is een hoop schade. In de omgeving was een enorme knal te horen, waar mensen wakker van schrokken, meldt een politiewoordvoerder. Een verdachte is in de omgeving aangehouden.

De plofkraak vond rond 05.50 uur plaats op een betaalautomaat aan de Seinedreef bij winkelcentrum Overvecht. In de omgeving zijn verschillende ruiten gesneuveld. Ook is schade ontstaan aan het pand. Explosievenverkenners van de politie onderzoek nog of er “iets wat gevaarlijk kan zijn” achter is gebleven. De omgeving is ruim afgezet om zoveel mogelijk sporen veilig te stellen.