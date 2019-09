Frits Wester neemt rustpauze om alcoholgebruik

Parlementair verslaggever Frits Wester van RTL Nieuws zal om gezondheidsredenen de komende tijd niet te zien zijn bij RTL Nieuws. “Mijn gezondheidsproblemen, gerelateerd aan alcohol, laten dat momenteel niet toe”, zegt de politiek commentator op de website van RTL Nieuws.

RTL Nieuws en Wester laten weten gezamenlijk te hebben besloten om een rustpauze in te lassen. Aanleiding daarvoor is een verslag van 8 september in een uitzending van RTL Nieuws van Wester dat “niet zoals RTL en de kijker van hem gewend zijn. RTL is daarover in gesprek gegaan met Frits”, aldus het nieuwsprogramma.

Eerder zei Wester niet dronken geweest te zijn maar moe tijdens die uitzending. Afgelopen dinsdag besloot RTL Nieuws Frits Wester niet te laten werken tijdens Prinsjesdag.