Geen schuld bij fataal ongeluk kolencentrale

De Zeeuwse energieproducent EPZ is vrijdag door de rechtbank in Den Bosch vrijgesproken van schuld bij een dodelijk ongeluk in zijn kerncentrale in Borssele in 2015. Wel kreeg het bedrijf 125.000 euro boete vanwege twee anderen ongelukken in hetzelfde jaar. Daarbij raakten vier mensen gewond.

Na die ongelukken werd de centrale vervroegd gesloten. EPZ heeft te weinig gedaan om de ongelukken te voorkomen. Volgens de rechtbank wist het bedrijf van onveilige situaties en heeft het zijn werknemers “weloverwogen en moedwillig” blootgesteld aan de risico‚Äôs. Twee leidinggevenden kregen een voorwaardelijke boete van 5000 euro.

Op 20 november 2015 overleed een man die in een kolentrechter terechtkwam. Twee maanden daarvoor raakten drie mensen gewond toen er een explosie ontstond bij het ontmantelen van een installatie en in juli raakte iemand gewond door heet vliegas.

De boete voor EPZ is door de gedeeltelijke vrijspraak lager dan de eis van 225.000 euro.