Kabinet wil laadpalen langs Europese routes

Het kabinet wil dat er langs de belangrijkste Europese wegen tal van laadpalen worden geplaatst voor elektrische auto’s. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur) gaat daarvoor pleiten in Brussel.

Het gaat in eerste instantie om de belangrijkste routes door Europa, zoals de Route du Soleil, de Alpenroute en tal van belangrijke routes door Duitsland.

“Wat ik wil is dat mensen die overwegen een elektrische auto te kopen, voor die keuze in ieder geval niet meer afhankelijk zijn van de vraag of ze er ook mee op vakantie kunnen”, zegt Van Veldhoven. “Die infrastructuur moet gewoon geregeld worden.”

De Europese autobrancheorganisatie ACEA trok recent aan de bel omdat het elektrisch rijden in de Europese Unie maar mondjesmaat van de grond komt. De klimaatdoelen zouden daardoor zelfs in gevaar komen.