Kogel door ruit Amsterdamse huisartsenpraktijk

De assistente van de praktijk zegt dat de beschieting mogelijk in de nacht heeft plaatsgevonden. Ze heeft geen idee wat het motief zou kunnen zijn. De praktijk is inmiddels weer gewoon open voor patiƫnten.

Bij een huisartsenpraktijk in Amsterdam-Noord is een kogel door de ruit gegaan. De politie bevestigt dat er een inslag en een huls zijn aangetroffen aan de Heimansweg. “We doen op dit moment buurtonderzoek en zijn naarstig op zoek naar getuigen die iets hebben gezien”, zegt een woordvoerster na een bericht hierover op de lokale zender AT5.

