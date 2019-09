Meelopen met 3FM-dj’s tijdens Serious Request

Luisteraars kunnen dit jaar meelopen met de 3FM-dj’s tijdens Serious Request. Zij kunnen zich door vrienden en familie laten sponsoren en zo geld ophalen voor het Rode Kruis, heeft de radiozender vrijdagochtend bekendgemaakt.

De zes 3FM-dj’s die zich in de week voor kerst tijdens 3FM Serious Request: The Lifeline inzetten voor het Rode Kruis zijn ook bekendgemaakt. De teams zijn Frank van der Lende en Eva Koreman, Sander Hoogendoorn en Herman Hofman en Mark van der Molen en Rámon Verkoeijen. De duo’s lopen van Zeeland naar Groningen om geld in te zamelen voor de slachtoffers van mensenhandel. Het is een route van 500 kilometer.

Ze maken 24 uur per dag live radio en bezoeken de acties die luisteraars organiseren. Dit alles met één doel: het inzamelen van geld voor het Rode Kruis. De actie vindt plaats van 18 tot en met 24 december. Tot vorige jaar lieten dj’s zich opsluiten in een Glazen Huis om zo geld in te zamelen.

Luisteraars kunnen zich vanaf nu opgeven via de website van 3FM.