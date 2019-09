Nijmegen herdenkt veroveren Waalbrug

Drie hoogbejaarde veteranen van de Amerikaanse 82nd Airborne Division zijn vrijdagmiddag bij de herdenking van de verovering van de Waalbrug bij Nijmegen in 1944. Ook de huidige generaal van het legeronderdeel, James Mingus, en de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra leggen kransen. Het is vrijdag precies 75 jaar geleden dat de Amerikaanse bevrijders in canvasbootjes met hun geweer als peddel de Waal overstaken om de brug in te nemen.

Voor de Amerikaanse divisie geldt de ‘Waal Crossing’ nog steeds als de heldhaftigste daad ooit. De Amerikanen moesten tijdens de geallieerde bevrijdingsoperatie Market Garden de brug over de Waal veroveren. Maar zij stuitten op fel Duits verzet in Nijmegen. Daarom besloot generaal James Gavin om de brug vanaf de noordelijke kant te bestormen. Daarvoor moesten zijn manschappen in 26 bootjes de rivier overvaren. Van hen haalden 48 man de overkant niet.

Op de plek van de oversteek is sinds 2013 een brug. Op die brug staan 48 paar lampen die bij zonsondergang in marstempo aangaan. Elke dag is er op dat moment een Sunset March ter ere van de slachtoffers. Op de plek waar de Amerikanen in 1944 aan wal kwamen staat een monument, waar vrijdag de herdenking plaatsheeft. Vrijdag steken opnieuw bootjes de Waal over.

Zaterdagavond doen meer dan duizend mensen mee aan een feestelijke Sunset March met opera vanaf de rivier.