Nog vier jongens vast voor dood Hagenaar (71)

Vier minderjarige verdachten hebben zich vrijdag bij de politie gemeld in verband met het overlijden van een 71-jarige Hagenaar. De man overleed maandag in het ziekenhuis, mogelijk als gevolg van mishandeling door een groepje jongeren van middelbareschoolleeftijd.

Eerder meldde zich al een 14-jarige verdachte bij de politie. De vier jongens die zich vrijdag meldden zijn 13, 14 en 15 jaar. Alle vijf jongens komen uit Den Haag. De politie sluit niet uit dat er nog meer personen worden aangehouden.

De man overleed nadat hij eerder in zijn huis aan de Blois van Treslongstraat onwel was geworden en gereanimeerd moest worden. De echtgenote van het slachtoffer heeft agenten verteld dat haar man het slachtoffer was geworden van mishandeling toen hij op de Willem de Zwijgerlaan in Den Haag langs het groepje jongeren liep. Hij is op eigen kracht naar huis gelopen, maar werd daar later onwel.

Inmiddels is sectie verricht op het lichaam van het slachtoffer, maar de uitkomst daarvan is niet vrijgegeven.