Polderbaan week buiten gebruik voor onderhoud

De Polderbaan op Schiphol is vanaf maandag een week buiten gebruik vanwege werkzaamheden. Vliegtuigen volgen daarom andere routes van en naar Schiphol. Ze maken gebruik van de Buitenveldertbaan en Zwanenburgbaan, meldt de luchthaven.

De Polderbaan is samen met de Kaagbaan de meest gebruikte start- en landingsbaan, omdat de aan- en uitvliegroutes boven minder dichtbevolkt gebied liggen dan bij andere banen. Tijdens het onderhoud wordt het asfalt en de baanmarkering vernieuwd. In samenwerking met bouwbedrijf Heijmans zijn 24 uur per dag zo’n 75 medewerkers in verschillende ploegen aan het werk.

De werkzaamheden duren tot en met zondag 29 september.