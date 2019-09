‘Rechtsstaat krachtiger dan ooit’

“Onze rechtsstaat is krachtiger dan ooit. We zullen de rechtsstaat verdedigen met vastberadenheid.” Dat heeft minister Ferd Grapperhaus van Justitie vrijdag in Arnhem gezegd bij de 75-jarige herdenking van de Slag om Arnhem. Grapperhaus verwees naar de moord op de Amsterdamse advocaat Derk Wiersum, volgens hem een vaandeldrager van de rechtsstaat.

Grapperhaus is de geallieerde strijders uit de Tweede Wereldoorlog dankbaar, zei hij, omdat nadat zij de oorlog hadden gewonnen, mensenrechten zijn vastgelegd. “Wie die rechten schendt moet er rekening mee houden dat hij zich daarvoor vroeg of laat zal moeten verantwoorden”, aldus de bewindsman.

Ook vicevoorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie maakt zich zorgen over de aantasting van normen en waarden, zei hij in Arnhem. “Haatzaaien, vreemdelingenhaat en nationalisme tieren welig op sociale media en vinden hun weg naar het politieke discours. Alweer.”

Timmermans zei dat burgerlijke moed nodig is om op te staan tegen leugens. “We zullen het niet altijd eens zijn, maar we moeten het samen rooien. In Nederland, en in de Europese Unie. Dat vergt wederzijds respect in plaats van vernedering.”

Vele duizenden mensen hebben de herdenking in Arnhem vrijdagavond bijgewoond.