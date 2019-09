Uitspraak over doden zoon (12) met zwaard

De rechtbank in Arnhem doet vrijdag uitspraak in de zaak tegen Tevfik G., die ervan wordt beschuldigd dat hij op 22 december zijn 12-jarige zoon met een zwaard heeft doodgestoken.

G. (41) lijdt volgens deskundigen aan meerdere, ernstige psychische stoornissen, waaronder psychoses, die mogelijk zijn verhevigd door het gebruik van cannabis. Zij beschouwen de man als geheel ontoerekeningsvatbaar. Het Openbaar Ministerie heeft dat oordeel overgenomen en geƫist dat G. tbs met dwangverpleging krijgt opgelegd.

De man viel aanvankelijk zijn oudere zoon (15) aan. Zijn broertje schoot hem te hulp, met fataal gevolg. G. stak de jongen vijf keer en raakte hem onder meer in zijn hart. Het geweldsdrama voltrok zich in hun huis in de Arnhemse wijk Malburgen. De 15-jarige sloeg op de vlucht en werd door zijn vader, gewapend met het zwaard, op straat nog achtervolgd. Het OM heeft G. ook aangeklaagd voor poging tot doodslag op en bedreiging van de oudste zoon.

De verdachte heeft verklaard dat er “een demon” in hem was gekomen en dat hij veel van zijn zoons hield. De ex-vrouw van de verdachte gelooft niet in de psychoses en wil dat G. langdurig in de cel verdwijnt.