Verzet tegen weren pers bij liquidatieproces

De journalistenvakbond NVJ en het Genootschap van Hoofdredacteuren verzetten zich tegen het weren van de pers bij de zaak tegen de voortvluchtige Ridouan Taghi. De zittingen in de strafzaak Marengo, zoals deze officieel heet, op 24 en 26 september zijn niet toegankelijk voor pers en publiek, zo maakte de rechtbank in Amsterdam vrijdag bekend. De journalisten zijn het principieel oneens met het besluit.

“De omstandigheden waarin een advocaat het uitvoeren van zijn werk met zijn leven moet bekopen zijn ongehoord”, zegt Freek Staps, hoofdredacteur van het ANP. “Juist daarom is het elementair dat de rechtsgang openbaar blijft voor de pers om het Nederlandse publiek zo betrouwbaar mogelijk te informeren.”

NOS-hoofdredacteur en voorzitter van het Genootschap Marcel Gelauff wordt geciteerd op de site van de NOS: “Het gaat om de verdediging van de rechtsstaat. Vrije nieuwsgaring is daarvan een van de fundamenten.”

De NVJ en het Genootschap zeggen er “menselijkerwijs begrip voor te kunnen opbrengen dat rechtbank en OM alles op alles willen zetten om niemand onnodig in gevaar te brengen”. “Toch zijn we van mening dat juist nu alle partijen moeten uitstralen dat ze op geen enkele wijze willen wijken voor de ge√ętaleerde dreiging en geweld in deze zaak. De pers moet ook in dit soort moeilijke omstandigheden zijn controlerende en verslaggevende taak kunnen vervullen.”

Het Genootschap en de NVJ willen vrijdag nog met de rechtbank en het Openbaar Ministerie in overleg te gaan “om te bewerkstelligen dat er een vorm gevonden wordt waarop de pers aanwezig kan zijn bij het proces”.