Duizenden deelnemers aan opruimdag

In Nederland hebben zaterdag circa 15.000 mensen meegedaan aan de internationale World Cleanup Day 2019, schat de organiserende Plastic Soup Foundation. Het was de tweede keer dat ons land meedeed aan de actie die in verscheidene landen wordt gehouden.

Mensen deden volgens de woordvoerster mee op 1400 locaties. Hoeveel kilo afval er is opgeraapt, is nog niet vastgesteld.

Ook is het oppervlaktewater van de Waal bekeken: dat zou volgens onderzoek van de organisatie bijna 17.500 deeltjes plastic van groter dan een millimeter bevatten op een vierkante kilometer.