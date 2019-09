Massale toeloop naar luchtlandingen Ede

De belangstelling voor de 75e herdenking van de luchtlandingen op de Ginkelse Heide bij Ede is zaterdag enorm. Al sinds de vroege ochtenduren stromen de bezoekers toe. Parkeerplaatsen in de buurt van het droppingsterrein zijn vol, aldus de organisatie, die mensen aanraadt om met de fiets te komen. Er rijdt ook een speciale pendelbus vanuit Ede, maar ook daar is het volgens de gemeente te druk. Er worden extra bussen ingezet, maar mensen die nog niet onderweg zijn, krijgen het advies om thuis te blijven en de luchtlandingen voor de televisie te volgen.

Op de Ginkelse Heide landden in september 1944 duizenden Britse parachutisten, die de Rijnbrug bij Arnhem moesten veroveren in het kader van de geallieerde bevrijdingsoperatie Market Garden. De droppingen worden zaterdag nagedaan door militairen uit tal van landen. De eerste groep landt rond 10.00 uur.

De Britse kroonprins Charles en prinses Beatrix zijn zaterdag bij de officiƫle herdenking op de hei rond 12.00 uur. Charles reist daarna nog door naar Arnhem, Driel en Oosterbeek. De veiligheidsmaatregelen voor het koninklijk bezoek zijn zeer streng. Zo zijn er onder anderen sluipschutters. Ook gelden in het hele gebied veel verkeersmaatregelen. Driel is vanaf zaterdagmiddag helemaal afgesloten. Inwoners mogen alleen lopend naar hun huis met een speciale pas.