‘Mogelijk anonieme advocaten zware strafzaken’

De kans bestaat dat advocaten, officieren van justitie en rechters anoniem zware strafzaken moeten gaan behandelen om de veiligheid te garanderen. Dat zegt voorzitter Henk Naves van de Raad voor de Rechtspraak in een interview met het televisieprogramma EenVandaag naar aanleiding van de moord op advocaat Derk Wiersum.

“Ik zeg niet dat je daar nu al naar toe moet. Ik denk dat je wel reĆ«el moet zijn dat dat de oplossing is waartoe je op enig gegeven moment gedwongen kunt worden. Ik hoop niet dat Nederland in een situatie komt en dat we gewoon met open vizier de juridische strijd kunnen voeren.”

Na de moord is er vooral verwarring en emotie, zegt Naves. “Die moet een plek krijgen en daar besteden we aandacht aan.” Maar op een gegeven moment gaat de ratio ook wel overheersen, denkt hij. “En pas dan gaan we conclusies trekken.”