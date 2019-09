Mogelijke getuige liquidatie Maynard gezocht

De politie is op zoek naar een mogelijk belangrijke getuige in de zaak rond de moord op Kelvin Maynard. De 32-jarige voormalige profvoetballer werd woensdagavond doodgeschoten in een auto op de Langbroekdreef in Amsterdam-Zuidoost.

Uit onderzoek bleek dat de twee verdachten op een scooter of motor met twee of drie wielen zijn gevlucht. Bij een viaduct op de Gaasperdammerweg zou een auto met blauwe kentekenplaten hard voor de vluchtende daders hebben moeten remmen. Vermoedelijk gaat het om een taxi en de politie wil de chauffeur graag spreken als getuige.

Maynard speelde onder meer bij FC Volendam en FC Emmen. Dit seizoen voetbalde hij bij amateurclub Alphense Boys. Hij is een bekende van de politie. Die heeft niet gezegd wat Maynard op zijn kerfstok had.