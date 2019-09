Politie kan niet alle snelle auto’s inzetten

De supersnelle auto’s die de politie heeft gekocht om beter jacht te maken op criminelen en verkeersvandalen kunnen niet allemaal worden gebruikt. Dat bevestigt een woordvoerder van de Nationale Politie naar aanleiding van een bericht in De Telegraaf.

De bestuurders van de auto’s moeten een speciale bijscholing volgen, omdat de wagens met 272 pk om bijzondere rijvaardigheidseigenschappen vragen. De politieacademie heeft een achterstand opgelopen bij het opleiden en bijscholen van de chauffeurs en daardoor kunnen niet in alle regio’s de auto’s worden ingezet. Volgens de politie zijn er nu zeventig geleverd, maar de woordvoerder kan niet zeggen hoeveel er nu worden gebruikt.

De politie maakte in 2017 bekend dat er als vervanger van de Volvo V70 negentig Audi A6 3 liter turbodiesels zouden worden aangeschaft. Met deze Snelle Interventie Voertuigen of SIV’s, zoals ze in het politiejargon worden genoemd, waren volgens korpschef Erik Akerboom de oplossing om ‘mobiele bandieten, plof- en ramkrakers, verkeershufters en ander gespuis in snelle bolides te pakken’.