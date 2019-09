‘Politie wil meer grip op representatiekosten’

De landelijke politie wil beter zicht en meer grip op de representatiekosten van het korps. De politietop laat uitzoeken hoe het komt dat die kosten fors zijn toegenomen. Vorig jaar ging het om ruim 15 miljoen. Het beleid wordt mogelijk aangescherpt.

De politie bevestigt dat bij een inventarisatie “enkele kosten in beeld zijn gekomen die vragen oproepen”, aldus Leonard Kok, binnen de korpsleiding verantwoordelijk voor financiën. “Als we vraagtekens hebben bij bepaalde uitgaven, zullen we de verantwoordelijke budgethouder daarop aanspreken.”

Omdat het begrip representatie lastig is af te bakenen, worden in de boekhouding van het korps tal van kosten op deze post geboekt, laat het korps zaterdag weten. “Ze variëren van afscheidsrecepties tot bloemen, van VVV-bonnen tot diners en van seizoenkaarten voor voetbalclubs tot nieuwjaarsrecepties.”

Dat jaarlijks een aanzienlijk bedrag opgaat aan representatiekosten vindt de korpsleiding niet wonderlijk. “Bij deze organisatie werken 65.000 mensen”, zegt Kok. “Elke bos bloemen, elke cadeaubon, elke receptie voor vertrekkende of jubilerende collega’s. De kosten komen allemaal terecht op de post representatie. Dan kan het totaalbedrag behoorlijk oplopen. Maar het gaat om gemeenschapsgeld. Daar moet je zorgvuldig mee omgaan.”

Argos vroeg lijsten op met tienduizenden uitgaven uit het representatiebudget tussen 2013 en 2017. Uit die gegevens blijkt dat de budgetten voor relatiegeschenken, feesten en partijen met miljoenen euro’s zijn overschreden. Voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politie Bond (NPB) zei het in het radioprogramma (NPO 1) slecht te vinden voor het moraal van de troepen. “Agenten moeten voor elke cent salaris vechten. De politietop is hier bovendien al eerder voor gewaarschuwd.”