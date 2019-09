Stedelijk toont Chagall, Picasso en Mondriaan

Met een expositie over migrantenkunstenaars in Parijs vertelt het Stedelijk Museum in Amsterdam vanaf zaterdag het verhaal van onder anderen Marc Chagall, Pablo Picasso en Piet Mondriaan. Deze kunstenaars trokken in de eerste helft van de vorige eeuw naar ‘het kunstcentrum van de wereld’, waar ze behalve het maken van vernieuwend werk ook worstelden met een gepolariseerde samenleving.

De kunstenaars moesten als migrant in de Franse hoofdstad “moedige beslissingen” nemen en hadden te maken met nationalisme, vreemdelingenhaat en antisemitisme. Dit werpt volgens het museum een ander licht op het werk van de moderne meesters.

Voor het eerst in bijna zeventig jaar toont het Stedelijk zijn grote collectie van zo’n veertig Chagalls. Het museum deed de afgelopen vijf jaar onderzoek naar negen van zijn schilderijen, waarvan er acht op de tentoonstelling hangen. Sommige werken zijn speciaal voor de expositie gerestaureerd.

Naast het werk van de bekende drie komen nog veel meer beeldend kunstenaars, fotografen en grafisch vormgevers aan bod in de tentoonstelling, die tot 2 februari duurt.