Aantal deelnemers Dam tot Damloop in koelbad

Tijdens de Dam tot Damloop, tussen Amsterdam en Zaandam, zijn tussen de tien en twintig deelnemers in koelbaden gezet. Die worden dit jaar voor het eerst gebruikt vanwege de warmte. De organisatie had al gewaarschuwd voor de gevolgen van hitte-stress. In de regio is het zondagmiddag 24 á 25 graden.

De koelbaden zorgen er voor dat oververhitte lopers snel kunnen worden afgekoeld. Het risico op blijvend ernstig letsel wordt daardoor sterk verminderd.

Voor het evenement, met ongeveer 50.000 deelnemers, staan zo’n veertig ambulances paraat. Dat zijn er volgens de organisatie ongeveer evenveel als bij eerdere edities.