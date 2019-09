Dam tot Dam-lopers gewaarschuwd voor warmte

Deelnemers aan de Dam tot Damloop tussen Amsterdam en Zaandam moeten alert zijn op hittestress. Daarvoor waarschuwt Weeronline. De kans op benauwdheid is bij de verwachte middagtemperatuur tijdens de wedstrijd (23 of 24 graden) groot. De latere starters krijgen volgens het weerbureau in de tweede helft van de middag mogelijk te maken met een bui.

Aan het hardloopevenement mogen zondag maximaal 50.000 mensen meedoen. Ook de organisatie waarschuwde deelnemers al om goed rekening te houden met de warmte. Voor het eerst worden er zondag tijdens de 10 Engelse mijl (zo’n 16 kilometer) koelbaden ingezet, om oververhitte hardlopers snel medische hulp te kunnen bieden.