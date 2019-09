Duizenden Dam tot Damlopers niet van start

De laatste paar duizend deelnemers die zondag nog moesten vertrekken in de Dam tot Damloop mogen niet meer van start gaan. Dat heeft de organisatie vanwege de hoge temperaturen besloten na overleg met politie, hulpdiensten en de gemeente. “Het gaat om de laatste twee startgroepen, bij elkaar enkele duizenden van de in totaal 45.000 lopers”, aldus een woordvoerder. Wie al loopt, mag door richting finish.

“We willen voorkomen dat er bij de hulpdiensten een capaciteitsprobleem ontstaat en er een te groot beroep wordt gedaan op de EHBO’ers.”

Tijdens de hardloopwedstrijd tussen Amsterdam en Zaandam zijn al tussen de tien en twintig deelnemers in koelbaden gezet. Die zijn bedoeld om oververhitte lopers snel af te kunnen koelen, waardoor het risico op ernstig letsel sterk wordt verminderd.

De organisatie waarschuwde eerder al dat deelnemers alert moeten zijn op hitte-stress. Het is relatief warm voor de tijd van het jaar: in de regio is het zondagmiddag 24 รก 25 graden. De deelnemers die al zijn gestart krijgen via speakers langs het parcours het advies de laatste honderden meters niet meer te rennen, maar rustig aan te doen.