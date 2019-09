Meerderheid vindt Nederland een narcostaat

Bijna zes op de tien Nederlanders denken dat ons land een narcostaat is. Dat is de uitkomst van een opiniepeiling gehouden door Maurice de Hond. Aanleiding voor deze vraag is de moord op advocaat Derk Wiersum in de Amsterdamse wijk Buitenveldert afgelopen week.

De vraag of Nederland een narcostaat is, wordt wel heel uiteenlopend beantwoord door de kiezers van de verschillende partijen. Van de D66-kiezers vindt maar 27 procent dat Nederland en narcostaat is, terwijl negen op de tien PVV-aanhangers die mening is toegedaan. Aanhangers van andere partijen zitten tussen D66 en PVV in.