Minister: apotheker mag duur medicijn namaken

Als fabrikanten torenhoge prijzen vragen voor geneesmiddelen, mogen apothekers die dure medicijnen in bepaalde gevallen zelf maken. Dat zegt minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport. Een maand geleden dreigde hij producenten aan de schandpaal te nagelen als die niet kunnen uitleggen waarom ze zulke hoge prijzen vragen.

“Wanneer er zonder een goede onderbouwing waanzinbedragen voor worden gevraagd, vind ik dat er ruimte moet zijn om een geneesmiddel zelf te maken”, zei Bruins in WNL Op Zondag. “Wel in een bepaalde setting en voor een bepaalde groep patiënten. Dan vind ik dat acceptabel.” Als een fabrikant heel veel geld heeft geïnvesteerd in een middel moet het daar volgens Bruins open kaart over spelen.

Eind vorige maand wees Bruins er al op dat andere partijen, zoals zorgverleners, bestuurders en patiënten, wel bijdragen.