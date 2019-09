Minister: begrip voor weren publiek bij proces

Justitieminister Ferd Grapperhaus toont begrip voor het weren van pers en publiek bij het proces tegen de voortvluchtige drugscrimineel Ridouan Taghi. Deze zaak kreeg een nieuwe dramatische wending met de moord op een advocaat van een kroongetuige.

De rechtbank in Amsterdam wil op de zittingen van 24 en 26 september geen toeschouwers en media omdat de gevolgen van de liquidatie nog niet volledig zijn te overzien. “Ik begrijp dat heel goed”, zei Grapperhaus in het programma Buitenhof op de vraag of dat besluit een goede zaak is voor de rechtsstaat. De minister benadrukte dat hij er verder niets over wil zeggen: de rechtspraak is immers onafhankelijk. Iedereen moet zich echt realiseren dat de georganiseerde misdaad “gif” is en de samenleving wil ondermijnen, vindt de bewindsman.

Het besluit van de rechtbank stuitte op verzet van journalistenvakbond NVJ en het Genootschap van Hoofdredacteuren.