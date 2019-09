Nederlander verdrinkt in zee bij Valencia

Een 55-jarige Nederlander is zaterdagavond verdronken in zee in de buurt van de Spaanse kustplaats Valencia. Dat melden lokale media zondag.

De Nederlander werd omstreeks 22.30 uur in het water gevonden door een man die zijn hond uitliet op het strand van Malvarossa. Nadat de man het lichaam naar het strand had gebracht, waarschuwde hij de hulpdiensten, die de drenkeling tevergeefs hebben gereanimeerd.

Volgens de nieuwssite 20minutos zijn dit weekeinde binnen zestien uur vier mensen verdronken in de zee bij Valencia.