Advocaat tegen procesbewaker zaak-Gökmen T.

Advocaat Sébas Diekstra is tegen de benoeming van een procesbewaker in de strafzaak tegen Gökmen T., verdacht van de aanslag op de tram in Utrecht. “De rechtbank zou zelf in staat moeten zijn om te voorzien bij het ontbreken van rechtsbijstand”, zegt Diekstra maandag. Hij staat de vader van de bij de aanslag omgekomen Roos Verschuur bij.

Tijdens de tweede inleidende zitting werd maandag de mogelijkheid van de benoeming van een procesbewaker besproken. Dit is een onafhankelijke, onpartijdige deskundige, die als een soort plaatsvervanger voor een advocaat moet dienen. T. wil geen advocaat, omdat hij de rechtbank niet erkent. Een procesbewaker treedt niet namens een verdachte op maar houdt diens belangen wel in het oog.

De benoeming ervan in de zaak rond de tramaanslag zou volgens Diekstra gezien kunnen worden “als een diskwalificatie van de rechtbank” en “twijfel kunnen laten doen ontstaan over bijvoorbeeld de deskundigheid, professionaliteit, onafhankelijkheid of onpartijdigheid” van de bij de zaak betrokken rechters.

Als uit gedragskundig onderzoek blijkt dat T. geestelijk niet in staat is zijn eigen belangen naar behoren te verdedigen, dan zou de rechtbank “gedwongen rechtsbijstand” moeten overwegen door hem een advocaat toe te voegen, vindt Diekstra.

De rechtbank heeft een besluit over rechtsbijstand dan wel de benoeming van een procesbewaker uitgesteld. Eerst moeten resultaten van het gedragskundig onderzoek bekend zijn.