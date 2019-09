Bezoek koning is ‘hoofdprijs’ voor Maastricht

Maastricht is ontzettend blij met de komst van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Zij vieren volgend jaar Koningsdag in de Limburgse hoofdstad. “Voor ons is dit echt een hoofdprijs”, zegt burgemeester Annemarie Penn-te Strake.

Maastricht greep onlangs net naast het Eurovisiesongfestival. Dat werd toegewezen aan concurrent Rotterdam. “Als het gaat om het Eurovisiesongfestival zijn we een mooie tweede geworden. Je kunt die twee evenementen ook niet goed vergelijken, vind ik. Koningsdag staat er voor ons echt los van. Deze kans komt een keer langs en dan moet je hem pakken.”

In de plannen voor het songfestival had Maastricht zijn historie en centrale ligging in Europa onderstreept. Het is echter niet zeker dat dit terug te zien is op Koningsdag. “Het zou zomaar kunnen dat we mooie elementen uit ons bidbook meenemen, maar dat moeten we nog bezien”, aldus een woordvoerder van Maastricht.