Celstraffen voor twee Lille-supporters

Twee voetbalsupporters van Lille OSC zijn maandag door de rechter in Amsterdam veroordeeld tot celstraffen voor openlijke geweldpleging. Het duo moest op een snelrechtzitting verschijnen nadat ze vorige week waren opgepakt voorafgaand aan de wedstrijd van Ajax tegen de Franse club in de Champions League. Een supporter kreeg acht weken gevangenisstraf opgelegd, de ander is veroordeeld tot zeven weken. Voor beiden geldt dat hiervan vier weken voorwaardelijk zijn met een proeftijd van twee jaar.

De twee stonden terecht omdat ze zich volgens het Openbaar Ministerie schuldig hebben gemaakt aan onder meer het slaan en schoppen van politiemensen op metrostation Strandvliet. Ook werden ze verdacht van het gooien met onder meer straatmeubilair, prullenbakken, stenen en vuurwerk naar de Mobiele Eenheid. Hierdoor raakte een aantal politiemensen gewond.

In totaal arresteerde de politie vorige week 303 Franse supporters. Aan het eind van dinsdagavond mochten al 295 supporters weer naar huis. Een man moest direct een boete van 340 euro betalen voor het bespugen van een politieagent.

Zes bleven er nog vast zitten op verdenking van openlijk geweld. Van hen werden er vier donderdag heengezonden, de laatste twee bleven in de cel. De vier anderen moeten zich op een later moment verantwoorden voor de rechter.