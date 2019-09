Ergernis in coalitie om stikstofprobleem

De problemen die zijn ontstaan door de stikstofuitspraak van de Raad van State zorgen voor ergernis binnen de coalitie. Vooral het feit dat sommige partijen al vooruitlopen op mogelijke keuzes die het kabinet moet maken, wekt irritatie.

VVD-minister Bruno Bruins zei zondag te willen voorkomen dat het stikstofbesluit de organisatie van de Formule 1 in Zandvoort in de weg zit. Eerder was het D66 die de verhoudingen op scherp zette, door voor te stellen de veestapel te halveren.

Het stikstofprobleem lijkt de tegenstellingen tussen de partijen uit te vergroten. ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers hekelt het feit dat zijn collega’s zich lijken “in te graven”. Klaas Dijkhoff, fractievoorzitter van de VVD, zegt zich te “ergeren” aan iedereen die “iedere keer alleen zijn eigen hobby’s” verdedigt. Dat Bruins zich uitsprak over de Formule 1 is logisch, aldus Dijkhoff: “Hij is daar als minister verantwoordelijk voor.”