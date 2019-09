Explosief gevonden aan deur Utrechts pand

Op de Parijsboulevard in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn is een verdacht voorwerp verwijderd dat vastgeplakt zat aan de deur van een bedrijfspand. Volgens de politie gaat het om een explosief, maar is nog niet vastgesteld om wat voor projectiel het precies gaat.

Experts van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie hebben het explosief van het gebouw verwijderd en zullen het onschadelijk maken. Uit voorzorg werd de omgeving van de vindplaats door de politie afgezet. Wie er achter deze actie zit en wie het doelwit is, is nog niet bekend.