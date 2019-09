Gökmen T. krijgt mogelijk ‘procesbewaker’

Als Gökmen T., verdachte van de tramaanslag in Utrecht op 18 maart, blijft volharden in het afzien van bijstand van een advocaat, wordt er mogelijk een zogenoemde ‘procesbewaker’ aangewezen. Die is niet zozeer bedoeld om de belangen van verdachte T. te behartigen, maar meer om in het proces te fungeren als een soort toezichthouder. Het Openbaar Ministerie vindt dit niet nodig, omdat de rechtbank die rol heel goed zelf kan vervullen.

T. is maandag, tijdens de tweede inleidende zitting in zijn zaak, niet aanwezig. Hij heeft eerder gezegd dat hij de rechtbank niet erkent. Een advocaat vindt hij mede daardoor niet nodig. Hij heeft bekend dat hij de aanslag heeft gepleegd. T. begon op de bewuste dag in de tram te schieten, ter hoogte van het 24 Oktoberplein. Ook buiten de tram heeft hij op mensen geschoten. Hij kon dezelfde dag worden opgepakt.

Het onderzoek naar de aanslag, die aan vier mensen het leven kostte, is vrijwel afgerond, aldus het OM maandag. De rechtbank kondigde aan dat de zaak in de eerste week van maart volgend jaar inhoudelijk zal worden behandeld. Op 16 december vindt er nog een tussentijdse zitting bij de rechtbank plaats. De voorzitter van de rechtbank merkte op dat per zitting zal worden bekeken of de aanwezigheid van T. gewenst dan wel vereist is. Bij de eerste zitting in juli was T. gedwongen en geboeid naar de rechtszaal gebracht.

T. is op 7 augustus opgenomen in het Pieter Baan Centrum (PBC) voor een gedragskundige observatie. Dit onderzoek is naar verwachting eind september klaar. Het rapport van de PBC-deskundigen is vermoedelijk in november afgerond. Daaruit moet de mate van toerekeningsvatbaarheid van T. blijken. Volgens het OM kan de rechtbank pas iets beslissen over de noodzaak van een procesbewaker als de conclusies over de psyche van T. vaststaan.

De rechtbank heeft zich momenteel teruggetrokken voor beraad.