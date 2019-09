Kabinet steunt drie nieuwe Nationale Iconen

Drie initiatieven zijn de nieuwe Nationale Iconen, die nu steun krijgen van het kabinet. Het gaat om een kunstalvleesklier voor mensen met diabetes van Inreda, oneindig hergebruiken van plastic PET-afval (Ioniqa) en een satellietnetwerk waardoor het Internet of Things (apparaten verbonden met internet) overal ter wereld te gebruiken is (Hiber).

Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) maakte de winnaars bekend in het tv-programma De Wereld Draait Door. Ze noemt ze “visitekaartjes van onze innovatieve kracht”. Het zijn Nederlandse oplossingen voor wereldwijde uitdagingen op het gebied van gezondheidszorg, hergebruik van materialen en digitalisering. Ook zijn ze goed voor de Nederlandse economie.

De regering spreekt over topinnovaties waar Nederland in de toekomst de wereld mee kan veranderen. De steun van bewindslieden als ‘ambassadeur’ biedt toegang tot een groot netwerk in binnen- en buitenland en helpt bij het vinden van geld. Het is de derde keer dat er Nationale Iconen zijn gekozen.