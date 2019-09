Nader DNA-onderzoek in kofferbakmoord

De rechtszaak over de kofferbakmoord in Oostvoorne in 2005 loopt opnieuw vertraging op. De rechtbank besloot maandag dat er aanvullend onderzoek zal worden gedaan naar een DNA-spoor dat is gevonden op het slachtoffer. Het Openbaar Ministerie zou maandag met haar strafeis komen, maar dat wordt nu 30 september.

Het gaat om een spoor aan de binnenkant van een stropdas waarmee het slachtoffer Caroline van Toledo was vastgebonden in de kofferbak van haar auto. Het DNA-materiaal is ernstig beperkt doordat de auto in brand was gestoken. Er zijn diverse onderzoeken naar dit spoor gedaan. De rechtbank hoorde vorige week een aantal DNA-deskundigen erover op zitting.

Omdat er enige verschillen waren in gebruikte methoden en uitkomsten, werd maandag DNA-expert Peter de Knijff van het LUMC gehoord. Hij gaat deze week nader onderzoek doen om te kijken of de uitkomsten daarvan een ander onderzoek bevestigen.

Verdachte Leon van M. (42) uit Brielle ontkent elke betrokkenheid bij de dood van Van Toledo.