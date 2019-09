Regering Sint-Maarten gevallen

De regering op Sint-Maarten is gevallen. Twee volksvertegenwoordigers van regeringspartij United Democrats (UD) zijn uit onvrede opgestapt en hebben zich onafhankelijk verklaard. Ze hebben een akkoord gesloten met twee oppositiepartijen.

Daarmee heeft de oppositie een meerderheid in het parlement. Het is maar de vraag of die ook daadwerkelijk kan gaan regeren of dat er verkiezingen komen. Helder is wel dat de huidige regering van minister-president Leona Marlin-Romeo niet meer op een meerderheid in het parlement kan rekenen.