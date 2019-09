Strafzaak besloten om ‘versheid’ liquidatie

De president van de rechtbank in Amsterdam vindt het belangrijk dat rechtszittingen in openbaarheid plaatsvinden en heeft de persvrijheid hoog in het vaandel. Maar de pro-formazitting in de Marengo-strafzaak die voor dinsdag en donderdag staat gepland is volgens haar “zo kort op” de liquidatie van advocaat Derk Wiersum “dat de rechtbank nu niet de stap durft te zetten om het een openbare zitting te laten zijn”.

Dat liet algemeen-secretaris Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) weten na overleg tussen de rechtbank, de NVJ en het Genootschap van Hoofdredacteuren. Wiersum, die woensdag voor zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert werd doodgeschoten, stond kroongetuige Nabil B. bij in deze zaak.

“De versheid van het incident en mogelijke gevolgen voor nieuw te nemen veiligheidsmaatregelen waren voor de rechtbankpresident doorslaggevend”, aldus Bruning. Deze week zijn de pro-formazittingen; de inhoudelijke behandeling vindt later plaats en is wat rechtbankpresident Wiertz-Wezenbeek betreft openbaar.

Alleen procespartijen, zoals rechters, advocaten en verdachten zijn dinsdag en donderdag welkom in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. “NVJ en het Genootschap van Hoofdredacteuren hebben begrip voor de uitzonderlijke situatie waarin de rechtbank verkeert, maar blijven van mening dat er een modaliteit gevonden had kunnen worden om de pers toch zijn werk te kunnen laten doen”, aldus Bruning.

Hij en voorzitter van het Genootschap, NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauff, hebben in het gesprek dan ook hun zorgen overgebracht over het besluit. Ze wijzen op “het principe van openbaarheid, ook in deze complexe situatie. Dit mag geen precedent scheppen.”

Ook ANP-hoofdredacteur Freek Staps onderstreept dat het gaat om een uitzonderlijke situatie. “Juist daarom is het van het grootste belang dat zittingen openbaar zijn opdat journalisten hun werk kunnen doen: het controleren van de rechtsgang en verslag doen van zittingen zoals deze. Daar is een democratische rechtsstaat als de onze bij gediend en het is niet sterk als daaraan getornd wordt in onzekere tijden.”